Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:05
Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tedirdağ'da oynanacak.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FERİDUN DALDAŞ(Hakem)

BİRKAN ÇANAKCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ETHEM POTUK(2. Yardımcı Hakem)

ŞEYMA HAŞLAK(Dördüncü Hakem)

ALAATTİN TOPCU(Gözlemci)

SALİH ŞAHBEY(Temsilci)

TANSEL BAYDAR(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Yaşar Güler Muharrem İnce Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:05:24. #1.14#
title