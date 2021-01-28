Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tedirdağ'da oynanacak.

TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FERİDUN DALDAŞ(Hakem)

BİRKAN ÇANAKCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ETHEM POTUK(2. Yardımcı Hakem)

ŞEYMA HAŞLAK(Dördüncü Hakem)

ALAATTİN TOPCU(Gözlemci)

SALİH ŞAHBEY(Temsilci)

TANSEL BAYDAR(Temsilci)