Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tekirdağspor - Karaman Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Tedirdağ'da oynanacak.
TEKİRDAĞSPOR - KARAMAN BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
FERİDUN DALDAŞ(Hakem)
BİRKAN ÇANAKCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM ETHEM POTUK(2. Yardımcı Hakem)
ŞEYMA HAŞLAK(Dördüncü Hakem)
ALAATTİN TOPCU(Gözlemci)
SALİH ŞAHBEY(Temsilci)
TANSEL BAYDAR(Temsilci)