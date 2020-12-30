Mislicom 3.Lig Sultanbeyli Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Sultanbeyli Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor maçıdır. Peki Sultanbeyli Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Sultanbeyli Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sultanbeyli Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sultanbeyli Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ERHAN KUTLU(Hakem)
SEZGİN ALTUN(1. Yardımcı Hakem)
BARIŞ ÇİÇEKSOYU(2. Yardımcı Hakem)
BAKIR ASLAN(Dördüncü Hakem)
M.KAMİL BİRİCİK(Gözlemci)
ALPASLAN ACAR(Temsilci)
MÜMİN TOSLALI(Temsilci)