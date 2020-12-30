Mislicom 3.Lig Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:36
Mislicom 3.Lig Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçıdır. Peki Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENES KANPARA(Hakem)

ALP OSMAN KARAOSMANOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN DURSUN(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA TUNA(Dördüncü Hakem)

ENEZ KAPLAN(Gözlemci)

MUZAFFER SATICI(Temsilci)

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