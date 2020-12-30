Mislicom 3.Lig Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçıdır. Peki Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.
SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Siirt İl Özel İdare Spor - Silivrispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ENES KANPARA(Hakem)
ALP OSMAN KARAOSMANOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
HAKAN DURSUN(2. Yardımcı Hakem)
TOLGA TUNA(Dördüncü Hakem)
ENEZ KAPLAN(Gözlemci)
MUZAFFER SATICI(Temsilci)