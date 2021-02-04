Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:07
Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçıdır. Peki Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OSMANİYESPOR FK - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

OSMANİYESPOR FK - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OSMANİYESPOR FK - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Osmaniye'de oynanacak.

OSMANİYESPOR FK - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TANER TUNCER(Hakem)

ALİ ETLİKCİ(1. Yardımcı Hakem)

CANER KURT(2. Yardımcı Hakem)

CEM ERAY EŞMEKAYA(Dördüncü Hakem)

KORAY TAN(Gözlemci)

İBRAHİM ALPER GÜMÜŞ(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Demet Akalın Jason Statham
Spor Okan Buruk Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Beşiktaş Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 01:07:20. #1.14#
title