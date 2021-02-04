Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçıdır. Peki Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OSMANİYESPOR FK - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

OSMANİYESPOR FK - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Osmaniyespor FK - Şile Yıldızspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OSMANİYESPOR FK - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Osmaniye'de oynanacak.

OSMANİYESPOR FK - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TANER TUNCER(Hakem)

ALİ ETLİKCİ(1. Yardımcı Hakem)

CANER KURT(2. Yardımcı Hakem)

CEM ERAY EŞMEKAYA(Dördüncü Hakem)

KORAY TAN(Gözlemci)

İBRAHİM ALPER GÜMÜŞ(Temsilci)