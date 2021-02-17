Mislicom 3.Lig Nevşehir Belediye Spor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nevşehir Belediye Spor - Ofspor maçıdır. Peki Nevşehir Belediye Spor - Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nevşehir Belediye Spor - Ofspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - OFSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nevşehir Belediye Spor - Ofspor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - OFSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nevşehir Belediye Spor - Ofspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - OFSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Nevşehir'de oynanacak.

NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - OFSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CİHAN ÖLMEZ(Hakem)

MEHMET SIRAÇ AKPINAR(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER AKMAN(2. Yardımcı Hakem)

ABDULLATİF AYHAN(Dördüncü Hakem)

MUHARREM YILMAZ(Gözlemci)

İBRAHİM ALPER GÜMÜŞ(Temsilci)