Mislicom 3.Lig Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçıdır. Peki Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Aydın'da oynanacak.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

İLKER YASİN AVCI(Hakem)

UĞUR AYDOĞDU(1. Yardımcı Hakem)

ENES BERK GÜÇLÜ(2. Yardımcı Hakem)

FİKRET HAKAN ABAY(Dördüncü Hakem)

ALİ RÜSTEM KURT(Gözlemci)

BÜLENT FİL(Temsilci)

MURAT KUTANİŞ(Temsilci)