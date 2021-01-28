Mislicom 3.Lig Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçıdır. Peki Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
NAZİLLİ BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Nazilli Belediyespor - Fethiyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Aydın'da oynanacak.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
İLKER YASİN AVCI(Hakem)
UĞUR AYDOĞDU(1. Yardımcı Hakem)
ENES BERK GÜÇLÜ(2. Yardımcı Hakem)
FİKRET HAKAN ABAY(Dördüncü Hakem)
ALİ RÜSTEM KURT(Gözlemci)
BÜLENT FİL(Temsilci)
MURAT KUTANİŞ(Temsilci)