Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:11
Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maçıdır. Peki Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIZILCABÖLÜKSPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılcabölükspor - Antalya Kemerspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Denizli'de oynanacak.

KIZILCABÖLÜKSPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET TURAN TİMUROĞLU(Hakem)

RECEP GÜNDÜZ(1. Yardımcı Hakem)

ABDULKADİR YILMAZOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

MAZLUM SUNA(Dördüncü Hakem)

ÖMER KÜRŞAD TÜFEKCİ(Gözlemci)

MURAT ILGIN(Temsilci)

ERTAN SARIKAYA(Temsilci)

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