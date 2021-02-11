Mislicom 3.Lig Karşıyaka - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karşıyaka - Gölcükspor maçıdır. Peki Karşıyaka - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karşıyaka - Gölcükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARŞIYAKA - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka - Gölcükspor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARŞIYAKA - GÖLCÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Gölcükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARŞIYAKA - GÖLCÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

KARŞIYAKA - GÖLCÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF ADNAN KENDİRCİLER(Hakem)

MEHMET ŞENGÜL(1. Yardımcı Hakem)

ORHAN TİMURTAŞ(2. Yardımcı Hakem)

MURAT DOĞAN(Dördüncü Hakem)

MÜMTAZ KAPLUHAN(Gözlemci)

KEMAL ÖZBEK(Temsilci)

TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)