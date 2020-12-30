Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KARAMAN BELEDİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
KARAMAN BELEDİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KARAMAN BELEDİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
OZAN BİLEYCİ(Hakem)
BARIŞ ÇARDAKLI(1. Yardımcı Hakem)
MURAT GÜÇLÜ(2. Yardımcı Hakem)
UĞURCAN ŞANLI(Dördüncü Hakem)
MEHMET KONAR(Gözlemci)
YUSUF ERDEMİR(Temsilci)