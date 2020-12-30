Mislicom 3.Lig Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARAMAN BELEDİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karaman Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARAMAN BELEDİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN BİLEYCİ(Hakem)

BARIŞ ÇARDAKLI(1. Yardımcı Hakem)

MURAT GÜÇLÜ(2. Yardımcı Hakem)

UĞURCAN ŞANLI(Dördüncü Hakem)

MEHMET KONAR(Gözlemci)

YUSUF ERDEMİR(Temsilci)