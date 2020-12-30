Mislicom 3.Lig Gölcükspor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Gölcükspor - Çatalcaspor maçıdır. Peki Gölcükspor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Gölcükspor - Çatalcaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
GÖLCÜKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gölcükspor - Çatalcaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
GÖLCÜKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gölcükspor - Çatalcaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
GÖLCÜKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MURAT KASAP(Hakem)
KEREM KALKAN(1. Yardımcı Hakem)
ERAY PINAR(2. Yardımcı Hakem)
YUSUF KENAN ÇAKMAK(Dördüncü Hakem)
FAİK KAPSIZ(Gözlemci)
İRFAN EROL(Temsilci)
HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)