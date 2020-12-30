Mislicom 3.Lig Gölcükspor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Gölcükspor - Çatalcaspor maçıdır. Peki Gölcükspor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Gölcükspor - Çatalcaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÖLCÜKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gölcükspor - Çatalcaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

GÖLCÜKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gölcükspor - Çatalcaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÖLCÜKSPOR - ÇATALCASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT KASAP(Hakem)

KEREM KALKAN(1. Yardımcı Hakem)

ERAY PINAR(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF KENAN ÇAKMAK(Dördüncü Hakem)

FAİK KAPSIZ(Gözlemci)

İRFAN EROL(Temsilci)

HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)