Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:38 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:42
Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Tekirdağspor maçıdır. Peki Fethiyespor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Tekirdağspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FETHİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor - Tekirdağspor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

FETHİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Tekirdağspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FETHİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

FETHİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DENİZ SERCAN AKGÜL(Hakem)

ÇETİN ÖNCEL(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN BOZ(2. Yardımcı Hakem)

ENES AHİ(Dördüncü Hakem)

MURAT SARAÇ(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

ENDER OKŞAR(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Prens Harry Emina Jahovic Hüner Coşkuner Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 01:42:26. #1.16#
title