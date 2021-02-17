Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Tekirdağspor maçıdır. Peki Fethiyespor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Tekirdağspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FETHİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor - Tekirdağspor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

FETHİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Tekirdağspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FETHİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

FETHİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DENİZ SERCAN AKGÜL(Hakem)

ÇETİN ÖNCEL(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN BOZ(2. Yardımcı Hakem)

ENES AHİ(Dördüncü Hakem)

MURAT SARAÇ(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

ENDER OKŞAR(Temsilci)