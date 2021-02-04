Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Muğla'da oynanacak.
FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
CAN CENGİZ(Hakem)
ANIL KÜÇÜKKARACA(1. Yardımcı Hakem)
TAHİR YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)
KADİR AKPINAR(Dördüncü Hakem)
HAYATİ ÜNAL(Gözlemci)
İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)
ÖZCAN YILDIRIM(Temsilci)