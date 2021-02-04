Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 00:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:53
Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CAN CENGİZ(Hakem)

ANIL KÜÇÜKKARACA(1. Yardımcı Hakem)

TAHİR YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)

KADİR AKPINAR(Dördüncü Hakem)

HAYATİ ÜNAL(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

ÖZCAN YILDIRIM(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Jason Statham Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Beşiktaş Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 00:53:27. #1.15#
title