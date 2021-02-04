Mislicom 3.Lig Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Darıca Gençlerbirliği maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Muğla'da oynanacak.

FETHİYESPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CAN CENGİZ(Hakem)

ANIL KÜÇÜKKARACA(1. Yardımcı Hakem)

TAHİR YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)

KADİR AKPINAR(Dördüncü Hakem)

HAYATİ ÜNAL(Gözlemci)

İBRAHİM ONAYLI(Temsilci)

ÖZCAN YILDIRIM(Temsilci)