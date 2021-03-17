Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Antalya Kemerspor maçıdır. Peki Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 23. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Antalya Kemerspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Antalya Kemerspor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Antalya Kemerspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Edirne'de oynanacak.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TOLGA TUGAY İNAN(Hakem)

TUNCAY ERCAN(1. Yardımcı Hakem)

ADEM MAZLUM(2. Yardımcı Hakem)

DENİZ DİLŞEN(Dördüncü Hakem)

MÜMTAZ KAPLUHAN(Gözlemci)

BAYRAM TAŞKIN(Temsilci)

MEHMET ÇATAL(Temsilci)