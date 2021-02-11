Mislicom 3.Lig Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Kızılcabölükspor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor - Kızılcabölükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Edirne'de oynanacak.

EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BERKAN ÇETİN(Hakem)

METİN UÇAR(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET FURKAN BALBAY(Dördüncü Hakem)

MUZAFFER URLU(Gözlemci)

SALİH ŞAHBEY(Temsilci)