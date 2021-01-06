Mislicom 3.Lig Cizre Spor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Cizre Spor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:32
Mislicom 3.Lig Cizre Spor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Cizre Spor - Yalovaspor maçıdır. Peki Cizre Spor - Yalovaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Cizre Spor - Yalovaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

CİZRE SPOR - YALOVA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cizre Spor - Yalovaspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

CİZRE SPOR - YALOVA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Cizre Spor - Yalovaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

CİZRE SPOR - YALOVA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şırnak'ta oynanacak.

CİZRE SPOR - YALOVA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK YÜCETAĞ(Hakem)

TOLGA DEDE(1. Yardımcı Hakem)

SİNAN GÜNAYDIN(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ARTUN ÖZDEMİR(Dördüncü Hakem)

AYKUT GENÇOĞLU(Gözlemci)

GÜRHAN TOKUL(Temsilci)

BİLAL YAZĞAN(Temsilci)

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