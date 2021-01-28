Mislicom 3.Lig Çarşambaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Çarşambaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:59
Mislicom 3.Lig Çarşambaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çarşambaspor - Gölcükspor maçıdır. Peki Çarşambaspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çarşambaspor - Gölcükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇARŞAMBASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çarşambaspor - Gölcükspor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ÇARŞAMBASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çarşambaspor - Gölcükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇARŞAMBASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Samsun'da oynanacak.

ÇARŞAMBASPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENGİN ATMACA(Hakem)

RECEP GÜNDÜZ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN SALDUZ(2. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET ÇALIŞKAN(Dördüncü Hakem)

FETHİ KAYIŞ(Gözlemci)

SEDAT CUMUR(Temsilci)

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