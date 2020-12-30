Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:51
Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADEM SARITAŞ(Hakem)

MİKAİL CAN(1. Yardımcı Hakem)

FURKAN ULU(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA ÜNVER(Dördüncü Hakem)

SERTAN BAKAN(Gözlemci)

HÜSEYİN GÜLEÇ(Temsilci)

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