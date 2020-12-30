Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Büyükçekmece Tepecikspor - Nazilli Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ADEM SARITAŞ(Hakem)
MİKAİL CAN(1. Yardımcı Hakem)
FURKAN ULU(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA ÜNVER(Dördüncü Hakem)
SERTAN BAKAN(Gözlemci)
HÜSEYİN GÜLEÇ(Temsilci)