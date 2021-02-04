Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçıdır. Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
CİHAN ÖLMEZ(Hakem)
ÇAĞLAR DEMİRKIRAN(1. Yardımcı Hakem)
UMUT İNCİLİ(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT BERKAY(Dördüncü Hakem)
CENGİZ ÖZKUL(Gözlemci)
TUĞBAY İNAN(Temsilci)