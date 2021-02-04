Mislicom 3.Lig Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçıdır. Peki Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyükçekmece Tepecik Spor - Tekirdağspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CİHAN ÖLMEZ(Hakem)

ÇAĞLAR DEMİRKIRAN(1. Yardımcı Hakem)

UMUT İNCİLİ(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BERKAY(Dördüncü Hakem)

CENGİZ ÖZKUL(Gözlemci)

TUĞBAY İNAN(Temsilci)