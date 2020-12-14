Mislicom 3.Lig Bayrampaşa Spor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bayrampaşa Spor - Düzcespor maçıdır. Peki Bayrampaşa Spor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Bayrampaşa Spor - Düzcespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYRAMPAŞA SPOR - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayrampaşa Spor - Düzcespor maçı 14 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Bayrampaşa Spor - Düzcespor maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır.

BAYRAMPAŞA SPOR - DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayrampaşa Spor - Düzcespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYRAMPAŞA SPOR - DÜZCESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

BAYRAMPAŞA SPOR - DÜZCESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPASLAN ŞEN(Hakem)

ÜNAL DOĞRU(1. Yardımcı Hakem)

GİRAY KARA(2. Yardımcı Hakem)

MELİH KURT(Dördüncü Hakem)

ALAATTİN TOPCU(Gözlemci)

HALİL KOCA(Temsilci)