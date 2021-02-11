Mislicom 3.Lig Batman Petrol Spor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Batman Petrol Spor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki Batman Petrol Spor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Batman Petrol Spor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BATMAN PETROL SPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Batman Petrol Spor - Esenler Erokspor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BATMAN PETROL SPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Batman Petrol Spor - Esenler Erokspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BATMAN PETROL SPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Batman'da oynanacak.

BATMAN PETROL SPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULLAH VOLKAN AYDIN(Hakem)

MEHMET KİRİŞÇİOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ABDULKADİR ANIL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

ADEM BOZKURT(Dördüncü Hakem)

SALİM DURAN(Gözlemci)

MUZAFFER SATICI(Temsilci)

BURAK UĞURLU(Temsilci)