Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YAKUP ÖZHAN(Hakem)

ŞENOL BEKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

EFE KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

CAN CENGİZ(Dördüncü Hakem)

MEHMET NEVZAT ADAL(Gözlemci)

ÖZCAN SARMAN(Temsilci)

FATİH AKSOY(Temsilci)