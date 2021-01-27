Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:02
Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elazığ'da oynanacak.

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR - BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YAKUP ÖZHAN(Hakem)

ŞENOL BEKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

EFE KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

CAN CENGİZ(Dördüncü Hakem)

MEHMET NEVZAT ADAL(Gözlemci)

ÖZCAN SARMAN(Temsilci)

FATİH AKSOY(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Jason Statham Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Tetiş Yapı Elazığspor - Bayburt Özel İdare Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 12:02:30. #1.15#
title