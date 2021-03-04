Mislicom 2.Lig Sarıyer - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sarıyer - Sancaktepe FK maçıdır. Peki Sarıyer - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 26. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Sarıyer - Sancaktepe FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SARIYER - SANCAKTEPE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarıyer - Sancaktepe FK maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
SARIYER - SANCAKTEPE FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarıyer - Sancaktepe FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SARIYER - SANCAKTEPE FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
SARIYER - SANCAKTEPE FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
GÖKHAN ALKAYALAR(Hakem)
FETDAH YİĞİT(1. Yardımcı Hakem)
OZAN BURAK AKDUMAN(2. Yardımcı Hakem)
YALÇIN TAŞKINFURAT(Dördüncü Hakem)
İLHAMİ SAYILAN(Gözlemci)
HAKAN YILMAZ(Temsilci)
ALİ BERK(Temsilci)