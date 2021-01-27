Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞANLIURFASPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

ŞANLIURFASPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAMİT BASIK(Hakem)

MUSA MURAT EMRE(1. Yardımcı Hakem)

BEKİR ÖZÇELİK(2. Yardımcı Hakem)

ALİM KANDEMİR(Dördüncü Hakem)

BÜLENT GÖKÇÜ(Gözlemci)

MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)