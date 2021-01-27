Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:55
Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞANLIURFASPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞANLIURFASPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

ŞANLIURFASPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAMİT BASIK(Hakem)

MUSA MURAT EMRE(1. Yardımcı Hakem)

BEKİR ÖZÇELİK(2. Yardımcı Hakem)

ALİM KANDEMİR(Dördüncü Hakem)

BÜLENT GÖKÇÜ(Gözlemci)

MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Rusya Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 2.Lig Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:56:48. #1.14#
title