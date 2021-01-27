Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

27.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:24
Mislicom 2.Lig Sakaryaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Sakaryaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki Sakaryaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sakaryaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SAKARYASPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SAKARYASPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SAKARYASPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sakarya'da oynanacak.

SAKARYASPOR - KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYBERK DEMİRBAŞ(Hakem)

KÜRŞATHAN AKIN(1. Yardımcı Hakem)

OĞUZ AKYÜZ(2. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN(Dördüncü Hakem)

ALİ ULUYOL(Gözlemci)

KEMAL ÖZBEK(Temsilci)

SERDAR ÇELEBİ(Temsilci)

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