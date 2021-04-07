Mislicom 2.Lig Niğde Anadolu FK - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Niğde Anadolu FK - Sancaktepe FK maçıdır. Peki Niğde Anadolu FK - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Niğde Anadolu FK - Sancaktepe FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
NİĞDE ANADOLU FK - SANCAKTEPE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Niğde Anadolu FK - Sancaktepe FK maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
NİĞDE ANADOLU FK - SANCAKTEPE FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Niğde Anadolu FK - Sancaktepe FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
NİĞDE ANADOLU FK - SANCAKTEPE FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Niğde'de oynanacak.
NİĞDE ANADOLU FK - SANCAKTEPE FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ŞEREF TAŞTAN(Hakem)
KEREM İLİTANGİL(1. Yardımcı Hakem)
KADİR AKILLI(2. Yardımcı Hakem)
BATUHAN KOLAK(Dördüncü Hakem)
ALİ KARATUTLU(Gözlemci)
ÖMER AKSOY(Temsilci)