Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

06.01.2021 13:00 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:05
Mislicom 2.Lig Karacabey Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Karacabey Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki Karacabey Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 19. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Karacabey Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARACABEY BELEDİYE SPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karacabey Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediye Spor - Etimesgut Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

CİHAN ATAŞ(Hakem)

MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKTUĞ HAZAR EREL(2. Yardımcı Hakem)

İLKER YASİN AVCI(Dördüncü Hakem)

MEHMET ARABACI(Gözlemci)

VOLKAN ALPTEKİN(Temsilci)

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