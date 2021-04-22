Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2.Lig Gümüşhanespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Gümüşhanespor - Sarıyer maçıdır. Peki Gümüşhanespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 35. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gümüşhanespor - Sarıyer maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GÜMÜŞHANESPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gümüşhanespor - Sarıyer maçı 22 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Gümüşhanespor - Sarıyer maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GÜMÜŞHANESPOR - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gümüşhane'de oynanacak.

GÜMÜŞHANESPOR - SARIYER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADNAN DENİZ KAYATEPE(Hakem)

MURAT ŞİMŞEK(1. Yardımcı Hakem)

SABRİ ÖĞE(2. Yardımcı Hakem)

AHMET BALKAN(Dördüncü Hakem)

ERCAN HELLAÇ(Gözlemci)

YAVUZ POLAT(Temsilci)

EMRAH DİLSİZ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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