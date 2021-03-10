Mislicom 2.Lig GMG Kastamonuspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi GMG Kastamonuspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki GMG Kastamonuspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi GMG Kastamonuspor - Serik Belediyespor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

GMG KASTAMONUSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GMG Kastamonuspor - Serik Belediyespor maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

GMG Kastamonuspor - Serik Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

GMG KASTAMONUSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kastamonu'da oynanacak.

GMG KASTAMONUSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPASLAN ŞEN(Hakem)

ÜNAL DOĞRU(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER LÜTFÜ AYDIN(2. Yardımcı Hakem)

ERDAL YILMAZ(Dördüncü Hakem)

İSMAİL ZEYBEK(Gözlemci)

SEZAİ ARSLAN(Temsilci)

HARUN DAĞDEVİREN(Temsilci)