Mislicom 2.Lig Ergene Velimeşe Spor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ergene Velimeşe Spor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçıdır. Peki Ergene Velimeşe Spor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ergene Velimeşe Spor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ERGENE VELİMEŞE SPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ergene Velimeşe Spor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ergene Velimeşe Spor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ERGENE VELİMEŞE SPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF ZİYA GÜNDÜZ(Hakem)

MİKAİL CAN(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK YÜCETAĞ(Dördüncü Hakem)

İLKER GÜNEŞ(Gözlemci)

ALPASLAN ACAR(Temsilci)