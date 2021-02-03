Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

03.02.2021 01:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:08
Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Sivas Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 21. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Sivas Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Sivas Belediye Spor maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 13:00 'da başlayacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayburt Özel İdare Spor - Sivas Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bayburt'ta oynanacak.

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENES KANPARA(Hakem)

ABDULLAH MELİH KARADUMAN(1. Yardımcı Hakem)

CANKUT GÖNENÇ(2. Yardımcı Hakem)

GÖKSU FURKAN GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)

İSMAİL KÖSE(Gözlemci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)

ALİ BERK(Temsilci)

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