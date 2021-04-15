Mislicom 2.Lig Bayburt Özel İdare Spor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Bayburt Özel İdare Spor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki Bayburt Özel İdare Spor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Kırmızı 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bayburt Özel İdare Spor - Karacabey Belediye Spor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayburt Özel İdare Spor - Karacabey Belediye Spor maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayburt Özel İdare Spor - Karacabey Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bayburt'ta oynanacak.
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
HAKAN ERGİN(Hakem)
EJDER YAPICI(1. Yardımcı Hakem)
SERDAR OSMAN AKARSU(2. Yardımcı Hakem)
TANER TUNCER(Dördüncü Hakem)
ZAFER KORKMAZ(Gözlemci)
ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)