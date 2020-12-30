Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANKARA DEMİRSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VELİ KARAKAYA(Hakem)

YUSUF DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

TOLGA ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY ERDEMİR(Dördüncü Hakem)

KAMİL DERTOP(Gözlemci)

SEZAİ ARSLAN(Temsilci)