Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 34. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Hekimoğlu Trabzon maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
AFJET AFYONSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Afjet Afyonspor - Hekimoğlu Trabzon maçı 15 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
AFJET AFYONSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?
Afjet Afyonspor - Hekimoğlu Trabzon maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
AFJET AFYONSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Afyon'da oynanacak.
AFJET AFYONSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MUSTAFA AYDIN(Hakem)
SERHAT SAĞIR(1. Yardımcı Hakem)
ARİF DİLMEÇ(2. Yardımcı Hakem)
BATUHAN KOLAK(Dördüncü Hakem)
RACİ KÖPRÜLÜ(Gözlemci)
SERKAN KURAL(Temsilci)
ADNAN KURT(Temsilci)