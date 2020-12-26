Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2Niğde Anadolu FK: 3
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Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2Niğde Anadolu FK: 3

26.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:55
Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2Niğde Anadolu FK: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Hekimoğlu Trabzon FK sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Erdem Temel xx, Cemalettin Gündoğdular xx, Arda Darcan xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz Demircan xx, Miraç Acer xx, Sezer Özmen xx, Onur Akdeniz x, Bahadır Erol x, Oğuz Kocabal x(Bahadır Taşdelen dk. 79 x),Berkay Kara x (Eray Ataseven dk. 46 x), Samet Yalçın x (Mustafa Çakır dk. 89 ?), Caner Aktaş x(Yasin Palaz dk. 80 ?), Serkan Odabaşoğlu x, Batuhan Karadeniz xx (Burhan Eşer dk. 66 x)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar xxx, Rıza Efendioğlu xxx, Ali Mert Aydın xxx, Onur Taha Takır xxx (Şahin Akyüz dk. 85 ?), Recep Yemişci xxx, Altar Han Hidayetoğlu xxx, Aykut Çolakoğlu xxx, Berkin Taşkın xxx (Barışcan dk. 86 ?), Berkay Samancı xxx, Mustafa Özyaşar xxx (Yücel Candemir dk. 90 ?), Fatih Aktay xxx

Teknik Direktör: Zeki Çakır

Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 1 ve 16) (Hekimoğlu Trabzon FK), Fatih Aktay (dk. 45, 71 ve 75) (Niğde Anadolu FK) - TRABZON

Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2Niğde Anadolu FK: 3
Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2Niğde Anadolu FK: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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