Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Şile Yıldızspor: 2
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Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Şile Yıldızspor: 2

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Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Şile Yıldızspor: 2

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Şile Yıldızspor'a 2-1 mağlup oldu.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Şile Yıldızspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Çarşamba Şehir

Hakemler: Doğukan Yıldırım xxx, Rıdvan Çevik xxx, Ferhat Dalgıç xxx

Çarşambaspor: Eren xxx, Metin xxx, Cihat xxx, Erhan xxx, Muhammet Mustafa xxx, Kemal Sabri xxx (Fırat dk. 79 xxx), Mete Han xxx, Ahmet xxx (Ceyhun dk. 25 xxx), Serhan xxx, Tugay xxx (Selahattin dk. 64), Veysel xxx

Şile Yıldızspor: Erşen xxx, Fikret xxx, Reha xxx, Ali xxx, Mehmet xxx (Ahmet Hasan dk. 69 xxx), Mert xxx (Arda dk. 90+5 ?), Emre xxx, Cebrail xxx, Mustafa xxx, Emir xxx, Tahsin xxx (Cömert dk. 77 xxx)

Goller: Tahsin (dk. 15), Emre (dk. 33) (Şile Yıldızspor), Serhan (dk. 45) (Çarşambaspor)

Sarı Kartlar: Selahattin (Çarşambaspor), Emre, Ahmet, Mustafa (Şile Yıldızspor)

Kırmızı Kart: Emir (dk. 73) (Şile Yıldızspor) - SAMSUN

Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Şile Yıldızspor: 2
Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Şile Yıldızspor: 2
Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Şile Yıldızspor: 2
Misli.com 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Şile Yıldızspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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