Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Koronavirüs sonrası liglerin iptal edilmesi ile işsiz kalan Mısır 2. Ligi'nde Beni Suef forması giyen Mahrous Mahmoud, çareyi sokak satıcısı olmaktan buldu.

Mısır 2. Ligi takımlarından Beni Suef'te futbol oynayan Mahrous Mahmoud, mart ayı ortasında koronavirüs sonrası ülkede liglerin iptal edilmesi ile zor günler geçirmeye başladı.

Mısır hükumeti, herkese 'Evde kal' çağrısı yaparken, bu durum Mısırlı futbolcu için pek geçerli olmadı. Futbol oynarken haftalık 200 dolar kazanan ve bu parayla ailesinin geçimini sağlayan savunma oyuncusu, işsiz kalınca çareyi sokak satıcısı olmaktan buldu.

Futbol sahaları dışından insanların bir araya gelebileceği restoran ve kafe gibi yerler de kapanınca, Mahrous Mahmoud'un yarı zamanlı çalıştığı iş de elinden alınmış oldu. Bir anda iki işini birden kaybeden Mahrous Mahmoud'un elinde, sokak satıcısı olmaktan başka seçenek kalmadı.

"AİLEME YEMEK GÖTÜRMEK ZORUNDAYIM"

İyi bir savunması olduğu söylenen ve takım arkadaşları tarafından Kompany lakabı takılan Mahrous Mahmoud, sokakta satıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Yaşadığı süreci anlatan Mahrous Mahmoud "Aileme yemek götürmek zorundaydım. Ne iş olsa yapardım. Hastalığın bana bulaşmasından korkuyorum tabi ki. Ancak bunu yapmak zorundayım" dedi.

Koronavirüs sonrası Mısır'da yaklaşık 33 milyon kişi, günlük 1.45 dolar ile geçimini sağlamak zorunda kaldı.