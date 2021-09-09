MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısı, Bursa'da gerçekleştirildi
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MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısı, Bursa'da gerçekleştirildi

MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısı, Bursa'da gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Maden Sektörü İstişare Toplantısı, Bursa'da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Maden Sektörü İstişare Toplantısı, Bursa'da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin çıkış noktasının Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazası olduğunu söyledi.

Projenin, Avrupa Birliği iş birliğiyle yürütüldüğünü aktaran Yenidünya, Bursa özelindeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin verileri paylaştı.

Yenidünya, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin geçmişinin Osmanlı dönemine dayandığını belirterek, "İş sağlığı ve güvenliği kültürü geçmişten beri var. Kanun, bunların takibi, hukuki karşılıkları bir yere kadar. Amacımız sadece devlet değil, tüm sivil toplum kuruluşları, özel sektör, eğitimcisi, öğrencisiyle hep beraber bu bilince kavuşarak iş sağlığı ve güvenliğinde hedeflediğimiz noktalara geleceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Programda, MİSGEP Takım Lideri Gökhan Güler de konuyla ilgili sunum yaptı.

MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısı, Bursa'da gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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