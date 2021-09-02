Miralem Pjanic, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
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Miralem Pjanic, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Miralem Pjanic, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünün, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübünün, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Pjanic'i kulüp yetkilileri karşıladı.

Bosna Hersekli futbolcu, daha sonra sağlık kontrollerinden geçirilmek için hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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