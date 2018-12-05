Minik Öğrencilerin Jandarma Olma Hayali Gerçeğe Dönüştü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde anaokulu öğrencilerinin jandarma olma hayali gerçeğe dönüştü.

İlçedeki Şehitler İlkokulu anasınıfı öğrencileri, jandarma olmak istediklerini öğretmenleri Ayşe Özdemir'e söylediler.

Özdemir'in öğrencilerin taleplerini İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine, yetkililer, miniklerin hayallerini gerçekleştirmek üzere onlara jandarma yelekleri dağıttı.

Jandarma yelekleri giyen öğrenciler, ekiplerle Adana-Kahramanmaraş kara yolu üzerindeki kontrol noktasında araçları durdurarak yol kontrolü yaptı.

Durdurdukları araçlarda, emniyet kemerleri takan sürücülere teşekkür etmeyi ihmal etmeyen minikler, bu sayede hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yol kontrol noktasındaki "minik jandarmalar" tarafından durdurulan sürücülerden Serdar Danacı, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek "Yol uygulamasındaki çocukların beni durdurmasına çok şaşırdım. Bu uygulama gerçekten çocuklar için eğitici bir uygulama. Bu programdan dolayı komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anasınıfı öğretmeni Ayşe Özdemir, öğrencilerinin hayalini gerçekleştiren jandarma ekiplerine şükranlarını iletti.

Öğrencilerin trafik uygulamasına yönlendirilmesinin onları mutlu ettiğini dile getiren Özdemir, çocukların bazı şeyleri görerek öğrenmesinin önemine işaret etti.

Öğrenci Bünyamin Çakmak da komutanlara ve öğretmenlere teşekkür etti.