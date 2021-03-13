Minik öğrencilerden farkındalık çalışması
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Minik öğrencilerden farkındalık çalışması

13.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:24
Minik öğrencilerden farkındalık çalışması

Sakarya'nın Karasu ilçesinde anasınıfı öğrencileri il haritasını maviye boyayarak, 'Sakarya mavi olsun' dedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde anasınıfı öğrencileri il haritasını maviye boyayarak, 'Sakarya mavi olsun' dedi. Minikler, vatandaşların kurallara karşı daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da denetimler hız kesmeden devam ediyor. Kentin normalleşme sürecine girebilmesi için bir yandan yetkililer çalışmalarını yürütürken, diğer yandan öğrenciler ise büyüklerine daha duyarlı olmaları noktasında çağrıda bulunuyor. Bu doğrultuda Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, gerçekleştirdikleri 'Sakarya mavi olsun' adlı etkinliğiyle ilçede dikkat çekti. Minik öğrenciler, Sakarya haritasını maviye boyayarak evlerinin camlarına yapıştırdı ve vatandaşlara, kurallara uymaları noktasında daha hassas davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sakaryalı vatandaşlara, salgın sürecinden bir an önce kurtulmak için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirten okul müdürü Zehra Türkoğlu Kuba, "Minik öğrencilerimiz ile 'Bize yakışanı yapalım maviliklere koşalım' sloganıyla bir çalışma başlattık. Miniklerimiz mavi renge boyadıkları harikatı evlerinin camlarına asarak farkındalık oluşturdu. Haydi Sakarya, Mavi haritayı sende evinin, işyerinin camına asarak kampanyamıza destek olabilirsin" dedi. - SAKARYA

Minik öğrencilerden farkındalık çalışması
Minik öğrencilerden farkındalık çalışması
Minik öğrencilerden farkındalık çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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