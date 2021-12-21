Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu - Haberler
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Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu Kocaeli'de durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, aracın kapısından 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin bulundu.

KOCAELİ (İHA) - Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

KOCAELİ - Kocaeli'de durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada, aracın kapısından 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin bulundu.

Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi TEM Otoyolu üzerinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile detaylı arama yapıldı. Talisca'nın minibüsün kapısına tepki vermesi üzerine kapıyı çıkaran polis ekipleri, 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin buldu. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

Minibüsün kapısına zulalanan 26 kilo eroini narkotik köpeği 'Talisca' buldu

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