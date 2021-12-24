Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Ergüden seçildi - Haberler
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Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Ergüden seçildi

Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Ergüden seçildi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Ergüden seçildi.

EDİRNE (AA) - TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Ergüden seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği, 17. Seçimli Genel Kurulu'nun ardından 5 kişilik yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Toplantıda başkanlığa Cenk Ergüden seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergüden, genel kurula katılarak oy veren tüm üyelere teşekkür etti.

Yeni yönetim olarak görevlerini layıkıyla yapmak için çalışacaklarını belirten Ergüden, şunları kaydetti:

"Ülkemizin zengin kültürel ve mimari mirasında önemli bir yer tutan Edirne'mizdeki mimar meslektaşlarımızın tarafımıza yüklemiş olduğu sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğiz. Mimarlık mesleği ve uygulamalarının yakın takipçisi olup, mesleğin gelişimi ve kamu yararına yönelik faaliyetlerde bulunacağız. Mimarların sorunlarının yoğunlaştığı ve ihtiyaç duyulan alanlarda etkin çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Görev yapacağımız süre boyunca bilinmelidir ki Edirne için, meslek için, mimarlar için çalışacağız. "

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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