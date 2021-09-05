Milyonlarca Güvenli Adımın Hikayesi: Mekap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milyonlarca Güvenli Adımın Hikayesi: Mekap

Milyonlarca Güvenli Adımın Hikayesi: Mekap
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de iş güvenliği ayakkabısı alanında lider bir firma olan MEKAP dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye'de iş güvenliği ayakkabısı alanında lider bir firma olan MEKAP dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye'nin sayılı firmaları arasında yer alan ve sektörünün lideri olan MEKAP'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender günlük ayakkabı üretimlerinin 10 bin çift olduğunu söyledi. İskender "Yılda 3 Milyon çift ayakkabı üretimi yapıyoruz. Bunların büyük bir kısmını Türkiye'nin iç pazarında tüketiyoruz. Bu yaptığımız iş abonelik işi gibi. Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşlarının yaklaşık yüzde 80'ine hizmet veriyoruz" dedi.

Yurtdışına yaptıkları ihracatı da artırmak istediklerini belirten İskender "2016-2017 yılı itibariyle Avrupa'da hamle yapmak orada ihracatımız arttırmak için kollarımızı sıvadık. Avrupa'da 5-6 noktaya ihracatımız var, biz bunu zaman içerisinde çok yaygın bir hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Milyonlarca Güvenli Adımın Hikayesi: Mekap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor
Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor
Oğlunun ev ödevi, babanın ahşap yeteneğini ortaya çıkardı
Oğlunun ev ödevi, babanın ahşap yeteneğini ortaya çıkardı
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hamid Karzai Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Muslera Cristiano Ali Öztürk Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milyonlarca Güvenli Adımın Hikayesi: Mekap - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 09:21:35. #1.15#

title