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Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı

Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk milyonerleri, bir başka Türk dolandırdı. Zürih'te yakalanan ve 6 aydır tutuklu bulunan Erinç A. isimli yatırım danışmanının milyonlarca euroyu hesabına geçirdiği iddia edilirken, lüks villalar ve otomobillere sahip olduğu belirlendi. Dolandırılanlar arasında ünlü iş insanları, siyasiler, doktorlar var.

Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
18.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:06

100 milyonlarca euro, dolar ve frankı, İsviçre'deki Off-Shore hesaplara gönderen Türk zenginler, yine bir Türk tarafından dolandırıldı. Zürih'te yakalanan ve Şubat ayından beri tutuklu olan Erinç A. isimli yatırım danışmanı Türk'ün, milyonlarca euroyu hesabına aktardığı öne sürülürken, lüks bir villa ve Davos'ta daire satın aldığı, Ferrari ve Porsche marka otomobillere sahip olduğu belirlendi. Erinç A.'nın evindeki aramalarda, sahte belgeler ve Türk zenginlerin imzasını ya da belgelerini taklit ederken kullandığı materyaller bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Zürih Başsavcılığı, özel bir yatırım bankası olan UBP'ye Türk zenginlerin paralarını yatıran Erinç A.'ya karşı çok sayıda dava açıldığını duyurdu. Erinç A.'nın, bir bilgisayar programı aracılığıyla imzaları veya talimatları kopyaladığı, bazı paraları kendi hesaplarına aktardığı, daha önce hakkında soruşturma açılan TGI isimli şirket yerine kurduğu SGEK adlı yatırım danışmanlığı şirketi ile bunu yaptığı belirlendi.

TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YASAĞI OLMASINA RAĞMEN İSVİÇRE'YE GİTTİ

Türk zenginler İstanbul Adliyesi'nde dava açtığı için Türkiye'den çıkış yasağı konulduğu belirtilen ancak nasıl Türkiye'den kaçarak İsviçre'ye gittiği bilinmeyen Erinç A.'nın bu işlemlerle, zenginlere ait 100 milyonlarca euroyu nasıl elde ettiği araştırılırken yetkililer banka içinden birilerinin ona yardım etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Konu, bankacılar ve yatırım konularıyla ilgili yayınlar yapan "Inside Paradeplatz" isimli yayın organı ile İsviçre medyasında manşetlere taşındı.

Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Türk yatırım danışmanı Erinç A., 8 milyon euroya Zürih'te bu villayı aldı.

ARALARINDA ÜNLÜİŞ İNSANLARI, SİYASİLER VE GAZETECİLER DE VAR

Türk yatırım danışmanı Erinç A.'yla ilgili henüz bir dava açılmış değil, masumiyet karinesi geçerli ama uzun süredir de tutuklu olması, şikayetçi sayısının giderek artmasına bağlanıyor.

Erinç A.'ya güvenip İsviçre'de hesap açtıran ya da paralarının değerlendirilmesini isteyen Türkler arasında zengin iş insanları, siyasiler, ünlü Türk doktorlar, avukatlar ve gazeteciler de bulunuyor. Paralarını koruması için Erinç A.'ya yetki veren zenginler şimdi İsviçre'ye şikayet yağdırıyor.

EVİNDEN SAHTE STÜDYO VE BELGELER ÇIKTI

İsviçre'de çok zengin bir yaşam süren, Zürih'te 8 milyon Frank'lık havuzlu villa, Davos'ta lüks daire alan, Porsche ve Ferrari marka otomobilleri olan Erinç A.'nın, evinde yapılan aramada, sahte banka makbuzları, sahte belgelerin üretildiği bir stüdyo, sahte banka belgeleri dolu klasörler bulundu.

İsviçre'de yayınlanan Neue Züricher Zeitung isimli gazete, "Daha önce TG Investment ile Credit Suisse'e yönlendirdiği Türk müşterileri paralarını kaybetmişti. Eski bir UBP çalışanı olan ve şimdi dış danışmanlık yapan Erinç A. demek ki, o işten sıyrılmış, sonra kendi başına kurduğu yeni şirketle işe girişmiş" diye yazdı.

Yeni yatırım şirketinin ismi olan SGEK'nın ise aile bireylerinin ön isimlerinin baş harfleri olduğu öğrenildi. 2010 ile 2018 yıllarında aynı şeyi yapan ve ancak bir dava dosyası henüz iki yıl önce İsviçre'ye ulaşan Erinç A.'nın bu şekilde yeniden ortaya çıkışını inceleyen Zürih polisi, sahte imzalarla transferler yapıldığını, artık 2015'teki gibi makas ve yapıştırıcı kullanarak değil, Abobe Acrobat isimli bilgisayar programı ile çalışılarak, sahte hesaplar, sahte imzalar ve sahte belgeler ürettiğini vurguladı.

Milyonlarca dövizi İsviçre'ye aktaran Türk zenginleri bir başka Türk dolandırdı
Gözaltındaki Erinç A.'nın Davos'ta bu binada bulunan dairesi de arandı ve sahte belgeler bulundu.

UBP BANKASI DA SUÇLANIYOR

Türk yatırım danışmanı Erinç A., bunları yaparken UBP Bankası'nın müşterileri takip etmek yerine sadece onun gönderdiği belgeleri incelediği ve ona güvendiği belirtiliyor.

Bankaya da, denetim/kontrol görevini yerine getirmeme suçlaması yapıldı. Bu durum, zengin Türk müşterilerin yanı sıra bankadaki Off-Shore hesaplarının da risk altında olduğu yorumlarına yol açtı.

TÜRK KADIN BANKACI TUTUKLANDI

Yine UBP'ye iş yapan ve dışarıdan yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir Türk kadın bankacı da, Türk müşterilerden gelen fonlarla izinsiz döviz opsiyon işlemleri yaptığı için tutuklanmıştı. Olay İsviçre basınına yansıyınca, UBP kontrol mekanizmalarının güçlendirildiğini açıklamıştı. Ancak yeni olay, hiç de öyle olmadığının bir kanıtı oldu. Son olaydan sonra UBP'nin bazı çalışanlara soruşturma başlattığı öğrenildi.

İSVİÇRE BASINININ GÜNDEMİ OLDU

Avrupa'da büyük yankı uyandıran olaya İsviçre basını büyük ilgi gösterdi. Zürih merkezli yayın yapan ülkenin önde gelen gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung, milyonlarca dolarlık hortumlamaya ve sonrasında yaşananlara geniş yer ayırdı.

Haber Yorumları (2)
İSMET: yazıklar olsun dolarları dışarı gönderip tl deyer kaybetmesi icin elinden geleni yapanlara
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CAN DEP: Dolandirici dolandircilari dolandirmis no proplem..
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500
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