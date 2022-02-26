Milyonlar izledi! Dünya, Fenerbahçe taraftarının Putin bestesini konuşuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milyonlar izledi! Dünya, Fenerbahçe taraftarının Putin bestesini konuşuyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe taraftarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yaptığı beste dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada birçok yabancı sayfa sarı-lacivertli taraftarların tezahüratını paylaşırken, 2 milyon kişinin izlediği videonun altına Ukrayna'ya destek mesajları yağdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ederek saldırmaya başlamasının ardından Fenerbahçe taraftarının yıllar önce yaptığı bir tezahürat yeniden gün yüzüne çıktı.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Bir Avrupa Ligi maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine küfürlü tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada gündeme oturdu. Yabancı sayfaların paylaştığı büyük ilgi çeken video, 2 milyon izlenmeye ulaştı. Binlerce futbolsever videonun altına yaptıkları yorumlarda, "Savaşa hayır" mesajı verirken Ukrayna'ya destek çıktı.

Milyonlar izledi! Dünya, Fenerbahçe taraftarının Putin bestesini konuşuyor

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Fenerbahçe, Ukrayna, Luhansk, Donbas, Rusya, Savaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title