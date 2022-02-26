Milyonlar izledi! Dünya, Fenerbahçe taraftarının Putin bestesini konuşuyor
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe taraftarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yaptığı beste dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada birçok yabancı sayfa sarı-lacivertli taraftarların tezahüratını paylaşırken, 2 milyon kişinin izlediği videonun altına Ukrayna'ya destek mesajları yağdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ederek saldırmaya başlamasının ardından Fenerbahçe taraftarının yıllar önce yaptığı bir tezahürat yeniden gün yüzüne çıktı.
MİLYONLARCA İZLENDİ
Bir Avrupa Ligi maçında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine küfürlü tezahürat yapan Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada gündeme oturdu. Yabancı sayfaların paylaştığı büyük ilgi çeken video, 2 milyon izlenmeye ulaştı. Binlerce futbolsever videonun altına yaptıkları yorumlarda, "Savaşa hayır" mesajı verirken Ukrayna'ya destek çıktı.