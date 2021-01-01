Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu
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Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu

01.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:23

Milyoner'in Yılbaşı Özel programında ünlü şarkıcı Burak Kut'a Fatih Terim ile ilgili sorulan soru, yüzlerde tebessüm yarattı. Soruya doğru cevap veren Kut, 60 bin lira kazandı.

Milyoner'in Yılbaşı Özel programında konuk olan ünlüler arasında şarkıcı Burak Kut da vardı.

Başarılı bir yarışma çıkaran Kut'a sorulan spor sorusu dikkat çekti. 60 bin TL değerinde soruda Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgiliydi.

Ünlü şarkıcıya, "Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü yoktur?" sorusu soruldu.

Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu

60 BİN TL KAZANDI

Cevaplar arasında yer alan "Taktik maktik yok, bam bam bam" şıkkını seçen Burak Kut, verdiği doğru cevapla 60 bin liranın sahibi oldu. Ünlü şarkıcı, bir sonraki 125 bin liralık soruyu ise cevaplamayıp yarışmadan çekildi.

Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu
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