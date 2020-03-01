Milliler, Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda 3'üncü oldu
Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda Türkiye, bronz madalya kazandı.
Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda Türkiye, bronz madalya kazandı.
Estonya'nın Tartu kentinde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda Eda Asar, Nil Karabina, Duygu Doğan, Azra Akıncı ve Defne Alpaslan'dan oluşan Türkiye Grup Milli Takımı, top aletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Kaynak: DHA