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Milliler, Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda 3'üncü oldu

Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda Türkiye, bronz madalya kazandı.

01.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:25
Milliler, Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda 3'üncü oldu

Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda , bronz madalya kazandı.

Estonya'nın Tartu kentinde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda Eda Asar, Nil Karabina, Duygu Doğan, Azra Akıncı ve Defne Alpaslan'dan oluşan Türkiye Grup Milli Takımı, top aletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.


Kaynak: DHA

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