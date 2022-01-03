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Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için savaş çıkarttı

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Atalanta formasıyla dikkat çeken Merih Demiral, Real Madrid'in yakın takibine girdi. Chelsea, Napoli ve Newcastle United da 23 yaşındaki milli yıldızla ilgileniyor. Real Madrid'in hocası Ancelotti, Merih için çok ısrarcı.

İtalya Seria A'da Atalanta formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Merih Demiral, dünya devlerini peşine taktı. Fanatik'in haberine göre, Real Madrid'in de dahil olduğu birçok Avrupa devi milli, yıldızı transfer etmek için sıraya girdi.

Milli yıldız için savaş çıktı! Dünya devi Real Madrid, Merih için gözünü kararattı

Gelecek sezon Mbappe ve Haaland'ı da transfer etmek isteyen Real Madrid, savunmadaki krizi ise Merih Demiral'la çözmek istiyor. Ancelotti'nin, 23 yaşındaki stoperin transferini çok istediği bildirildi.

Milli yıldız için savaş çıktı! Dünya devi Real Madrid, Merih için gözünü kararattı

Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral'ın bonservisi Juventus'ta bulunuyorç. 27 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünen Atalanta, Merih'ten büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Milli yıldız için savaş çıktı! Dünya devi Real Madrid, Merih için gözünü kararattı

Bu sezon Seria A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 19 maça çıkan Merih, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. 23 yaşındaki oyuncu, kısa sürede Atalanta taraftarının sevgisini kazandı ve 'General' lakabını kaptı.

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Yorumlar (1)
SEDAT AYBERK:La o bizim Burak ne olacak ofsayt girali kınalı guzu Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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