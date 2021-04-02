Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, milli takım formasıyla göz doldurduğu Dünya Kupası elemeleri maçlarının ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Söyüncü'nün arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Zehra Yılmaz'la takipleşmeye başlaması, aşk iddialarını güçlendirdi. Yılmaz'ın cesur pozları ise gündemi salladı.

Futboluyla herkesin dilinde olan Çağlar Söyüncü, bu kez yeni aşkıyla çok daha fazla konuşulacak. Daha öncesinden aralarında aşk başladığı konuşulan Çağlar Söyüncü ve Zehra Yılmaz, Ozan Tufan ve Rojin'in düğününde yakın olduğu görüldü. Düğünün ardından ikili Instagram'da takipleşmeye başladı. Sadece 116 kişiyi takip eden Söyüncü, bunların arasına Zehra'yı da ekledi. Zehra Yılmaz'ın ünlü şarkıcı Cem Belevi ile evleneceği konuşuluyordu.

OYUNCULUK YAPIYOR

Dizi oyuncusu olan Zehra Yılmaz, Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Birtakım dizilerde oynayan Zehra Yılmaz, Çağlar Söyüncü haberleriyle bir süre gündemde kalacağa benziyor.

İşte Zehra Yılmaz'ın o fotoğrafları: