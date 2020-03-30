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Koronavirüs, Fenerbahçe, Burak Mert, Spor

Milli voleybolculardan örnek davranış

Doğukan Ulu: "Birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya devam edeceğiz"Burak Mert: "Çok fazla kişiye ulaşma şansımız oldu"Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Milli voleybolcular, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle maddi anlamda zorluk çeken ailelere yardım eli uzattı.

30.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:36
Milli voleybolculardan örnek davranış

Doğukan Ulu: "Birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya devam edeceğiz"

Burak Mert: "Çok fazla kişiye ulaşma şansımız oldu"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Milli voleybolcular, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle maddi anlamda zorluk çeken ailelere yardım eli uzattı. Galatasaraylı milli voleybolcu Doğukan Ulu'nun çağrısı ile harekete geçen voleybolcular, kira yardımında bulunmak için birlik oldular.

Sosyal medyada yeni tip koronavirüs salgını için bir çok sosyal sorumluluk projesi başlarken, milli voleybolcular da sessiz kalmayarak birlik mesajı verdiler. Galatasaraylı milli voleybolcu Doğukan Ulu'nun başlattığı kira yardımı çağrısı bir anda büyürken Fenerbahçe, Halkbank, İBBSK, Spor Toto, Arkasspor ve birçok sporcu destek olmaya karar verdi. Doğukan Ulu'nun takım arkadaşı Burak Mert'i arayarak hayata geçirdiği projede toplanan gelirler, ihtiyaç sahibi ailelerin giderleri için kullanılacak ve zor zamanlar birlikte aşılmış olacak.DOĞUKAN ULU: BİRÇOK İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE ULAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZKoronavirüsün dünyayı etkisi altına aldığını hatırlatan Doğukan Ulu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu sebeple her birimiz evde kalıyoruz. Bu süreçte yardıma ihtiyacı olan işine gidemeyen birçok vatandaşımız var. Sosyal medyada birçok challenge dönüyor. Ben de düşündüm bu insanlara nasıl yardım edebiliriz, nasıl yardımınız dokunur diye ve 'kira yardımı' adı altında challenge başlattım. Aynı takımda oynadığım Burak Mert arkadaşımı aradım fikrimi söyledim katılıp katılmayacağını sordum ve kendisi seve seve katılacağını, elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi. Aslında tabii ki yardımlar gizli olmalıdır fakat bu challenge sayesinde birçok insana ulaşabileceğimiz de düşündüm ki öyle de oldu, hala olmaya da devam ediyor. Bu kampanyaya kendi takımım Galatasaray'dan; Burak Mert, Burutay Subaşı, Selçuk Keskin, Fenerbahçe'den; İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Halkbank'tan; Hasan Yeşilbudak, Faik Samet Güneş, İBBSK'dan; Özkan Hayırlı, Spor Toto'dan; Aslan Ekşi, Murat Tokgöz, Arkasspor'dan; Marko Mert Matic, Adis Lagumdzija ve onların dışında birçok sporcu ağabeyim ve kardeşim katıldı. Her birine teşekkür ediyorum. İnşallah bu kampanya sayesinde birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.BURAK MERT: 'ÇOK FAZLA KİŞİYE ULAŞMA ŞANSIMIZ OLDU'Galatasaraylı voleybolcu Burak Mert, bir akşam Doğukan Ulu'nun kendisini arayarak işsiz kalan ve işe gidemeyen ihtiyaç sahibi insanlar için bir şeyler yapmak istediğini söylediğini ifade ederek, "Ben de önce çok mutlu oldum ve bir şeylere destek olmak istedik. Böylece Doğukan'la beraber bir yardım projesi başlatmaya karar verdik. İlk videoyu Doğukan çektiği bana gönderdi sonrasında ben, Fenerbahçe'de oynayan Hasan Sıkar arkadaşıma gönderdim. Hasan ise Arkasspor'da oynayan Adis'e gönderdi. Böylece Halkbank, İBBSK, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor Toto derken her yere yayıldı projemiz. Böylece çok fazla kişiye ulaşma şansımız oldu. Öncelikle hedeflediğimiz en yakınımızda ihtiyacı olan muhtaç olan ailelere yardım etmek. Bazı arkadaşlarımız bulamayabilir, ihtiyaç sahibi aileleri örneğin Adis ve Marco bulamadı ve benden yardım istedi. Bizim belirlemiş olduğumuz aileler var onlara da gerekli yardımları yapıyoruz, yardım kampanyası büyüdükçe daha da ileriye gittikçe güzel şeyler ortaya çıkacaktır diye umuyorum" şeklinde konuştu."UNUTMAYALIM BİZ BİR OLURSAK BAŞARACAĞIZ VE BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"Burak Mert, böyle günlerde herkesin birbirine destek olması gerektiğini kaydederek, "Dünyada ve ülkemizde salgının vermiş olduğu maddi manevi kayıplar çok büyük. O yüzden böyle günleri evimizde kalarak geçirmek, evimizden bir şeyler yaparak geçirmek istediğimiz için bu projeye imza atmak istedik. Ne mutlu ki bize Doğukan'la beraber bu projemiz güzel yerlere gidiyor gittikçe çoğalır çoğaldıkça, büyüdükçe daha çok anlamlı bir hale geliyor. Gün geçtikçe daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Buna destek olacak daha fazla insan olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım biz bir olursak başaracağız ve bu işin üstesinden geleceğiz. Herkese en yakından başlayarak tüm ihtiyacı olan insanlara destek olmaya yardım etmeye çağırıyorum. Lütfen herkes evlerinde kalsın, devlet kurumlarının söylediği her şeyi dikkate alsın. Evden çıkmayalım ve bu mücadeleyi hep birlikte verelim; lütfen evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Doğukan Ulu'nun açıklamaları

Burak Mert'in açıklamaları


Kaynak: DHA

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